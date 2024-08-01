Минобороны закупит наземные дроны-камикадзе отечественного производства

"Агентство оборонных закупок" заключило соглашение с украинским производителем на поставку наземных дронов-камикадзе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки не только беспилотных летательных аппаратов, но и наземных дронов-камикадзе, которые должны стать мощным инструментом в руках наших военных", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Кроме того, Агентство оборонных закупок также заключило соглашение на поставку боеприпасов.

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"Мы продолжаем покупать у украинских производителей самое необходимое вооружение для ВСУ: от боеприпасов до современных технологических решений, как наземные дроны. Всего в рамках этого визита мы заключили соглашения на более чем 3,7 млрд грн", - отметила директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова.

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Напомним:

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В Украине объявили о первом тендере на закупку через Prozorro.Продажи украинских беспилотников.

Экономическая правда.