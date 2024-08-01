Moderna снизила прогноз продаж вакцин на четверть из-за низкого спроса в ЕС

Компания Moderna снизила свой прогноз продаж вакцин против COVID-19 и вируса RSV на 2024 год на 25%.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Прогноз продаж снизился на 1 миллиард долларов из-за низкого спроса в ЕС.

Ранее компания прогнозировала примерно $4 миллиарда дохода за год, что уже было самым низким показателем с момента запуска их вакцины против COVID-19 в конце 2020 года.

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За второй квартал Moderna сообщила о чистом убытке в размере $1,3 миллиарда, или $3,33 на акцию. Аналитики ожидали убыток в размере $3,39 на акцию.

Общий доход компании за второй квартал составил $241 миллион, по сравнению с $344 миллионами годом ранее.

Теперь компания ожидает получить от $3 до $3,5 миллиарда дохода за год после переговоров с официальными представителями ЕС по контрактам на поставку вакцин против COVID-19 для блока.

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Экономическая правда.