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К "Дія.City" присоединились более 200 defense-tech компаний

Четверг, 1 августа 2024, 12:22 - Артур Крыжный

Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"В прошлом году правительство расширило виды деятельности в пространстве Дія.City, чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса пользовались и defense-tech компании. За это время к пространству присоединилось уже 200+ таких компаний", - говорится в сообщении.

Среди компаний, которые присоединились к инициативе, Минцифры выделяет:

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  • Ailand Systems: разрабатывает умные дроны для разминирования территорий.
  • Auterion: международная компания, которая создает программно-аппаратные решения для автоматизации дронов.
  • Sokil Defense System: специализируется на разработке тренажеров для подготовки военных к использованию гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
  • SkyRIPer: разрабатывает беспилотные системы, в частности FPV-дроны и наземные комплексы управления.
  • Ukrspecsystems: производитель беспилотных летательных аппаратов и авиационных систем.
  • UADamage: предлагает платформу для дистанционного зондирования с помощью спутников и дронов.

Экономическая правда.

ВПК технології
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