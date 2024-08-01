К "Дія.City" присоединились более 200 defense-tech компаний
Четверг, 1 августа 2024, 12:22 -
Более 200 компаний, работающих в области defense-tech, присоединились к украинскому IT-кластеру "Дія.City".
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"В прошлом году правительство расширило виды деятельности в пространстве Дія.City, чтобы лучшими условиями для развития технологического бизнеса пользовались и defense-tech компании. За это время к пространству присоединилось уже 200+ таких компаний", - говорится в сообщении.
Среди компаний, которые присоединились к инициативе, Минцифры выделяет:
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- Ailand Systems: разрабатывает умные дроны для разминирования территорий.
- Auterion: международная компания, которая создает программно-аппаратные решения для автоматизации дронов.
- Sokil Defense System: специализируется на разработке тренажеров для подготовки военных к использованию гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
- SkyRIPer: разрабатывает беспилотные системы, в частности FPV-дроны и наземные комплексы управления.
- Ukrspecsystems: производитель беспилотных летательных аппаратов и авиационных систем.
- UADamage: предлагает платформу для дистанционного зондирования с помощью спутников и дронов.
Экономическая правда.
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