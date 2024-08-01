Нацбанк изменил курс гривны: сколько стоят доллар и евро в первый день августа

По состоянию на 1 августа Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 2 копейки, евро - на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,00 грн, евро - 44,40 грн (на 31 июля доллар - 41,02 грн, евро - 44,41 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,30 - 41,45 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,78 - 45,00 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,38 грн (курс на 31 июля - 44,90 - 41,35 грн);

Евро - 44,30 - 44,95 грн (курс на 31 июля - 44,30 - 44,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 40,90 - 41,45 грн;

Укрсиббанк - 40,72 - 41,32 грн;

ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн;

Райффайзен банк - 40,70 - 41,27 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,322 грн за доллар, monobank - 41,310 грн.

Экономическая правда.