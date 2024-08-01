Убийство лидера ХАМАС подогрело цены на нефть

Цены на нефть выросли после того, как убийство лидера ХАМАС в Иране усилило угрозу эскалации войны на Ближнем Востоке и беспокойство относительно его влияния на нефть.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 71 цент, или на 0,9%, до 81,55 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI в США выросли на 76 центов, или на 1%, до 78,67 доллара за баррель.

Наиболее активные контракты на обоих индексах подскочили примерно на 4% на предыдущей сессии.

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Лидер ХАМАСа Исмаил Хания был убит в столице Ирана Тегеране в среду. Его смерть наступила менее чем через 24 часа после того, как в результате израильского удара в Бейруте был убит высший военный командир Хезболлы, базирующейся в Ливане.

Убийства усилили беспокойство, что 10-месячная война в Газе между Израилем и Хамасом превращается в более широкую войну на Ближнем Востоке, что может привести к перебоям с поставками нефти из региона.

Экономическая правда.

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