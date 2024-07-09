Минфин привлек в бюджет 12 миллиардов с продажи облигаций

Министерство финансов Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 12,6 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 12,6 млрд гривен в эквиваленте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам гривневые ОВГЗ:

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4,191 млрд грн под 14,70% с погашением через 1 год;

607 млн грн под 15,4% с погашением через 2 года;

152 млн грн под 16,73% с погашением через 3,6 года.

Также были предложены долларовые ОВГЗ: 189 млн долл. под 4,66% с погашением через 1 год.

Экономическая правда.