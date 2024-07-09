В России более 500 тысяч россиян остались без света: есть ли след украинских дронов

На юге России более 500 тысяч человек остались без электричества: все из-за аномальной жары, плановых ремонтов и удара украинских дронов по электроподстанции.

Об этом сообщает российское The Moscow Times.

По данным Минэнерго РФ, отключение электроснабжения уже затронуло более 325 тысяч человек в Краснодарском крае и 226 тысяч в Ростовской области. В ведомстве объяснили это "высоким сезонным потреблением, вызванным летними температурными максимумами".

При этом власти Ростовской области сообщили о ряде аварий на объектах энергетической инфраструктуры. В частности, по словам губернатора Василия Голубева, авария произошла на Новочеркасской ГРЭС.

Реклама:

Кроме того, на ситуацию повлиял плановый ремонт одного из блоков Ростовской атомной электростанции, а также аварийный ремонт блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2. Это привело к потере около 1 тыс. МВт.

Также, по данным властей Ростовской области, в результате атаки украинских беспилотников из строя была выведена электроподстанция в Родионово-Несветайском районе.

"По предварительной оценке специалистов, на ее восстановление потребуется до 3-х суток. Поэтому пока в области сохраняется необходимость ввода режима временных отключений", — отметил Голубев.

Реклама:

Экономическая правда.