Крупнейшая нефтяная компания мира инвестирует в двигатели внутреннего сгорания

Saudi Aramco делает ставку на то, что двигатель внутреннего сгорания будет существовать "очень, очень долго" и поэтому приобрела 10% акций производителя ДВС - компании Horse Powertrain.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Государственная нефтяная группа, которая в прошлом году получила $500 млрд доходов преимущественно от добычи и продажи нефти, в прошлом месяце приобрела за €740 млн 10-процентную долю в компании Horse Powertrain, которая занимается созданием двигателей на основе топлива.

По расчетам Saudi Aramco и других акционеров Horse, китайского автопроизводителя Geely и французского аналога Renault, если промышленность прекратит проектирование и разработку собственных двигателей внутреннего сгорания, она начнет покупать их у третьих сторон.

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"Для мира будет невероятно дорого полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания или обойтись без них", - сказал Ясер Муфти, исполнительный вице-президент Saudi Aramco, ответственный за эту сделку. "Если вы посмотрите на доступность и многие другие факторы, я думаю, что они будут существовать еще очень и очень долго".

На вопрос, считает ли он, что двигатели внутреннего сгорания будут существовать всегда, Муфти ответил "да". Saudi Aramco ранее заявляла, что считает, что даже в 2050 году более половины всех автомобилей все еще будут работать на том или ином виде топлива.

В 2021 году казалось, что упадок двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обеспечен после того, как автопроизводители, в частности Ford, General Motors и Mercedes-Benz, и правительства, в частности Великобритании, пообещали прекратить продажи новых бензиновых и дизельных двигателей в период с 2035 по 2040 год.

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Но с замедлением роста продаж электромобилей и усилением торгового протекционизма будущее ДВС выглядит не таким мрачным.

Напомним:

Иностранные инвесторы смогут купить около 60% от предложения покупки 0,7% крупнейшей нефтяной компании мира Aramco, в рамках сделки по продаже акций на сумму 11,2 млрд долл.

Экономическая правда.