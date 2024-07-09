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Нацбанк снизил курс гривны

Вторник, 9 июля 2024, 10:38 - Виктор Волокита

Национальный банк Украины установил на 9 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7 грн/$. 

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 15 копеек.

НБУ на 9 июля установил официальный курс евро на уровне 44,07 грн (на 8 июля курс был установлен на уровне 43,86 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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