Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины установил на 9 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,7 грн/$.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 15 копеек.

НБУ на 9 июля установил официальный курс евро на уровне 44,07 грн (на 8 июля курс был установлен на уровне 43,86 грн). Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

Реклама:

Экономическая правда