Россияне 8 июля попали по предприятию "Метинвест" в Кривом Роге: погибли сотрудники

Метинвест

В результате ракетного обстрела 8 июля россиянами по Кривому Рогу погибли сотрудники группы "Метинвест".

Об этом говорится в сообщении компании.

"8 июля стало трагической датой для "Метинвеста". В результате циничного российского ракетного обстрела гражданских и промышленных объектов в Кривом Роге погибли наши коллеги", - говорится в сообщении.

Группа выразила соболезнования и заявила, что окажет всестороннюю помощь семьям погибших.

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Металлургическая группа не раскрывает подробностей по количеству пострадавших, но по данным украинских СМИ речь идет о 10 погибших людях и более 30 раненых.

Сама же российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа группы "Метинвест", пишут СМИ.

Напомним:

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Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

В результате удара РФ по территории Украины 8 июля погибли 33 человека, ранены 140.

Экономическая правда.