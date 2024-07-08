UNITED24 и monobank собрали 100 миллионов в поддержку "Охматдета" за три часа

UNITED24 и monobank собрали 100 млн грн. в поддержку детской больницы "Охматдет" за три часа.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"100 миллионов гривен собрано! Меньше чем за три часа! Сбор продолжается, мы благодарим каждого, кто присоединяется!", - написал Федоров.

Напомним:

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В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.

Бизнес, государственные компании, банки включились в помощь "Охматдету".

UNITED24 и monobank запустили сбор на 100 миллионов грн в поддержку детской больницы.

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Экономическая правда