UNITED24 и monobank собрали 100 миллионов в поддержку "Охматдета" за три часа
Понедельник, 8 июля 2024, 21:05 -
UNITED24 и monobank собрали 100 млн грн. в поддержку детской больницы "Охматдет" за три часа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"100 миллионов гривен собрано! Меньше чем за три часа! Сбор продолжается, мы благодарим каждого, кто присоединяется!", - написал Федоров.
Напомним:
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В результате ракетного удара россиян в Киеве зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", есть погибшие и пострадавшие.
Бизнес, государственные компании, банки включились в помощь "Охматдету".
UNITED24 и monobank запустили сбор на 100 миллионов грн в поддержку детской больницы.
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Экономическая правда
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