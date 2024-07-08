Более 40% украинцев зарабатывают меньше 10 тысяч - исследование

43% украинцев имеют заработную плату меньше 10 тысяч. При этом 82% опрошенных считают, что их уровень дохода является недостаточным для жизни.

Об этом говорится в исследовании Gradus.

Сообщается, что 43% украинцев зарабатывают меньше 10 тыс. Для сравнения в 2023 году эта цифра составляла 53%. А более 20 000 тыс гривен зарабатывают 21% респондентов.

Отмечается, что заработок от 10 до 20 тыс гривен получают 31% украинцев.

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Согласно опросу, уровень дохода повысился лишь у 26%, еще у 21% - остался без изменений.

При этом у более чем половины опрошенных (53%) доходы уменьшились.

Лишь 15% респондентов считают свой уровень доходов достаточным для достойного качества жизни. Однако большинство (56%) считают его недостаточным, а еще 26% - категорически недостаточным

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В исследовании говорится, что похвастаться доходами, более чем достаточными для качественной жизни, в Украине сейчас могут лишь 2% респондентов.

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Напомним:

Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.