УЗ приютит и обеспечит железнодорожным транспортом семьи, которые находились в "Охматдете"

"Укрзализныця" предоставит укрытие на лаунж-зонах вокзала и отвезет, куда нужно все семьи, которые находились в "Охматдете", если есть такая необходимость.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Многие пациенты и семьи, которые находились в "Охматдете", - приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет куда нужно, всех, кто имеет такую насущную потребность", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" заберет машиной или микроавтобусом там, где нужно (если требуется медицинская транспортировка, нужно сообщить отдельно), разместит и накормит в лаунж-зонах на вокзале и отправит удобным поездом, если нужно домой или на лечение в другое место.

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Дежурный контактный номер (24/7): +38 099 425 64 52.

"Друзья и партнеры УЗ с World Central Kitchen уже на месте - обеспечивают врачей и тех, кто оказывает помощь на месте, горячим питанием", - отметили в пресс-службе.

Напомним:

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Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.