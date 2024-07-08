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В Киеве из соображений безопасности ограничили движение по красной линии метро

Понедельник, 8 июля 2024, 14:26 - Артур Крыжный

Поезда "красной" линии метро Киева курсируют от станции "Академгородок" до "Арсенальной".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, движение поездов наземной частью от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется.

"Ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

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В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", там есть пострадавшие.

Экономическая правда.

Киев метрополитен
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