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ДТЭК: россияне атакой повредили три трансформаторные подстанции Киева

Понедельник, 8 июля 2024, 12:50 - Артур Крыжный

В Киеве в результате российской атаки полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время.

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Напомним:

Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленя".

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы - по всей стране раздавалась воздушная тревога.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина война
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