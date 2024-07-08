Carlsberg купит британского производителя безалкогольных напитков за 4 миллиарда долларов

Carlsberg согласился купить британского производителя безалкогольных напитков Britvic за $4,23 млрд и выкупить британскую группу пабов Marston's, чтобы создать британскую компанию по производству напитков.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Акции Carlsberg выросли почти на 4% на утренней торговле. Акции Britvic выросли почти на 5%, а Marston's подскочили на 15%.

"Мы рассматриваем ее (сделку с Britvic) как относительно низкорисковую транзакцию с привлекательными финансовыми показателями", - пишут аналитики Jefferies в своей записке.

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В понедельник компания Carlsberg объявила, что планирует создать интегрированную компанию по производству пива и безалкогольных напитков в Великобритании, используя преимущества совместных сетей закупок, производства и дистрибуции.

Новый бизнес Carlsberg Britvic также укрепит партнерство датской группы с PepsiCo которая имеет соглашения о разливе как с Carlsberg, так и с Britvic.

Все крупные пивоваренные компании ищут новые продукты в условиях затянувшегося спада на некоторых рынках, когда некоторые потребители переходят на крепкие алкогольные напитки или вообще сокращают потребление алкоголя.

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Britvic продает безалкогольные напитки в Великобритании, Ирландии, Бразилии и на других международных рынках, в частности во Франции, на Ближнем Востоке и Азии.

Экономическая правда.