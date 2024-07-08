Эпоха беспилотников разрушает устоявшуюся иерархию оборонной промышленности - FT

Стремительное распространение новой мощной технологии ведения боевых действий - боевые дроны - нарушает устоявшуюся иерархию мировой оборонной промышленности, в которой долгое время доминировали крупные подрядчики.

Об этом сообщает издание Financial Times.

На разработку традиционных программ вооружений уходят годы, иногда десятилетия, и они полагаются на значительные государственные бюджеты, а также крупные исследовательские и испытательные центры.

В отличие от них, дроны являются дешевыми, смертоносными и быстрыми в производстве, что помогает выровнять условия между меньшими игроками и признанными гигантами отрасли.

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Украина демонстрирует, что "время выхода на рынок и более гибкое развитие являются важными", - говорит Микаэль Йоханссон, генеральный директор шведского лидера оборонной промышленности Saab.

"Вместо того, чтобы разрабатывать совершенный продукт, что может занять много лет, важно быстро создавать продукты, которые можно тестировать, модифицировать и снова тестировать. Скорость имеет решающее значение".

Государственным оборонным ведомствам придется трансформировать свои подходы к закупке вооружений, чтобы не отставать от гораздо более быстрых циклов разработки все более программно определяемых вооружений и автономных систем, управляемых искусственным интеллектом.

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Для начала чиновникам придется выйти за пределы своего привычного круга поставщиков и привлечь к сотрудничеству меньшие компании, многие из которых имеют технологический бэкграунд.

"Если Украина нас чему-то и научила, так это тому, что... нам нужно двигаться быстрее", - заявил в этом году генерал сэр Джеймс Хокенхалл, глава Стратегического командования Великобритании.

Сейчас Украина имеет большой парк беспилотников, которые могут наводиться на российские цели, используя автономную навигацию и программное обеспечение с искусственным интеллектом, более устойчивое к электронным помехам со стороны противника.

Но так же, как беспилотники в корне изменили поле боя, их растущая повсеместность также меняет оборонную промышленность, поскольку появляются новые игроки, которые бросают вызов таким известным компаниям, как Lockheed Martin, Raytheon и BAE Systems, так называемым лидерам рынка, доминировавшим в этом секторе на протяжении многих десятилетий.

"Ирония заключается в том, что крупные праймы пробовали свои силы на этом рынке, но у них были неудачи", - говорит Байрон Каллан, управляющий директор исследовательской группы Capital Alpha Partners.

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Экономическая правда.