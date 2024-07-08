Акции компаний Франции снизились, поскольку результаты выборов вызывают финансовое беспокойство

Акции французских компаний снизились из-за опасений, что неожиданная победа левого альянса приведет к политике, которая окажет давление на и без того напряженные финансы страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индекс CAC 40 упал на 0,4%, а BNP Paribas и TotalEnergies SE потеряли 1%. Евро ослаб на 0,2%, прервав семидневную серию побед. Французские облигации подешевели, а 10-летняя доходность выросла на два базисных пункта до 3,23%.

"Французская политика снова сбивает с толку, - сказал Джеффри Ю, старший стратег Bank of New York Mellon.

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"Судя по результатам, риски экспансионистской фискальной политики остаются, и, возможно, даже возросли".

Согласно данным, собранным Министерством внутренних дел, Новый народный фронт, в который входят социалисты и леворадикальная партия "Непокоренная Франция", получил 178 мест в Национальной ассамблее. Национальное объединение Марин Ле Пен, которое на прошлой неделе социологи считали победителем выборов, заняло третье место с 143 местами, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона получил 156 мест.

Французские рынки погрузились в штопор в июне, потеряв миллиарды евро с акций и облигаций, поскольку досрочные выборы Макрона вызвали беспокойство, что к власти придут ультраправые. Но за последнюю неделю трейдеры уменьшили часть этих потерь, поскольку опросы общественного мнения показали, что Национальному объединению не хватит абсолютного большинства.

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На прошлой неделе французский индекс CAC 40 отыграл около половины потерь, которые он понес после объявления Макрона.

Результат очень отличается: Центристская партия Макрона, которую поддерживают инвесторы, заняла второе место, несмотря на плохой результат в первом туре голосования. Это может дать президенту возможность создать центристскую коалицию.

Абсолютное большинство для левых было определено инвесторами как сценарий, который их больше всего беспокоил в дни, предшествовавшие первому туру голосования.

Среди своих обещаний левая коалиция хочет отменить семилетние реформы, направленные на поддержку бизнеса, и повысить минимальную заработную плату. По оценкам Института Монтеня, выполнение предвыборных обещаний Нового народного фронта потребует почти 179 миллиардов евро (194 миллиарда долларов США) дополнительных средств в год.

Экономическая правда.