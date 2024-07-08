Акции компаний Франции снизились, поскольку результаты выборов вызывают финансовое беспокойство
Акции французских компаний снизились из-за опасений, что неожиданная победа левого альянса приведет к политике, которая окажет давление на и без того напряженные финансы страны.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Индекс CAC 40 упал на 0,4%, а BNP Paribas и TotalEnergies SE потеряли 1%. Евро ослаб на 0,2%, прервав семидневную серию побед. Французские облигации подешевели, а 10-летняя доходность выросла на два базисных пункта до 3,23%.
"Французская политика снова сбивает с толку, - сказал Джеффри Ю, старший стратег Bank of New York Mellon.
"Судя по результатам, риски экспансионистской фискальной политики остаются, и, возможно, даже возросли".
Согласно данным, собранным Министерством внутренних дел, Новый народный фронт, в который входят социалисты и леворадикальная партия "Непокоренная Франция", получил 178 мест в Национальной ассамблее. Национальное объединение Марин Ле Пен, которое на прошлой неделе социологи считали победителем выборов, заняло третье место с 143 местами, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона получил 156 мест.
Французские рынки погрузились в штопор в июне, потеряв миллиарды евро с акций и облигаций, поскольку досрочные выборы Макрона вызвали беспокойство, что к власти придут ультраправые. Но за последнюю неделю трейдеры уменьшили часть этих потерь, поскольку опросы общественного мнения показали, что Национальному объединению не хватит абсолютного большинства.
На прошлой неделе французский индекс CAC 40 отыграл около половины потерь, которые он понес после объявления Макрона.
Результат очень отличается: Центристская партия Макрона, которую поддерживают инвесторы, заняла второе место, несмотря на плохой результат в первом туре голосования. Это может дать президенту возможность создать центристскую коалицию.
Абсолютное большинство для левых было определено инвесторами как сценарий, который их больше всего беспокоил в дни, предшествовавшие первому туру голосования.
Среди своих обещаний левая коалиция хочет отменить семилетние реформы, направленные на поддержку бизнеса, и повысить минимальную заработную плату. По оценкам Института Монтеня, выполнение предвыборных обещаний Нового народного фронта потребует почти 179 миллиардов евро (194 миллиарда долларов США) дополнительных средств в год.
Экономическая правда.