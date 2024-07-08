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Спрос на электромобили среди украинцев вырос на 35%: что выбирали

Понедельник, 8 июля 2024, 09:54 - Артур Крыжный

В июне украинский автопарк пополнили почти 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания, что на 35% больше, чем в июне прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Доля новых машин в регистрациях BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4079 шт. (новых - 784 шт., подержанных - 3295 шт.).

Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 авто.

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В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  • HONDA M-NV - 140 ед;
  • NISSAN Ariya - 91 ед;
  • MG 4 - 71 ед;
  • VOLKSWAGEN ID.4 - 71 ед;
  • BYD Song Plus - 62 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине бывших в употреблении электромобилей:

  • TESLA Model 3 - 419 ед;
  • NISSAN Leaf - 410 ед;
  • TESLA Model Y - 367 ед;
  • VOLKSWAGEN e-Golf - 208 ед;
  • TESLA Model S - 196 ед.

Всего за I полугодие свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

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Экономическая правда.

электромобиль спрос Украина
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