Крупнейшие порты Техаса начали массово закрываться из-за угрозы серьезного урагана

Крупнейшие порты Техаса закрыли операции и движение судов в воскресенье, поскольку ураган "Берилл" усилился, приближаясь к побережью Техаса вблизи Хьюстона.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Берилл", который на этой неделе оставил свой след разрушения в Карибском бассейне, убив по меньшей мере 11 человек, является ураганом 1 категории и может усилиться до 2 категории до выхода на побережье США, сообщает Национальный центр ураганов США (NHC).

Порты Корпус-Кристи, Хьюстона, Галвестона, Фрипорта и Техас-Сити сообщили о своем закрытии, когда в воскресенье капитанами Береговой охраны был объявлен штормовой режим. Все движение судов и грузовые операции ограничены, поскольку в течение 12 часов ожидается штормовой ветер.

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Корпус-Кристи, расположенный примерно в 200 милях (322 км) от Хьюстона, является крупнейшим центром экспорта сырой нефти в США. Техас-Сити и Фрипорт также являются основными узлами отгрузки нефти и нефтепродуктов на побережье Мексиканского залива.

Закрытие портов может привести к временной остановке экспорта сырой нефти, поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы и моторного топлива с этих заводов.

Хьюстонский судоходный канал, который в воскресенье работал в условиях транзитных ограничений, прежде чем остановить все движение, обеспечивает доступ к 8 государственным объектам и около 200 частным терминалам.

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В своем сообщении в 11 часов вечера по центральноевропейскому времени (04:00 по Гринвичу) NHC отмечает, что сообщения с самолета ВВС США "Охотник за ураганами" указывают на то, что максимальная скорость ветра во время урагана "Берилл" выросла почти до 75 миль в час (120 км/ч).

Ожидается дальнейшее усиление ветра перед тем, как он достигнет побережья Техаса, сообщила NHC в воскресенье поздно вечером.

Почти 14 000 потребителей в Техасе остались без электроэнергии в воскресенье вечером, согласно данным портала PowerOutage.us. Энергоснабжающая компания Centerpoint Energy (CNP.N) заявила, что отслеживает шторм и проводит подготовку.

Исполняющий обязанности губернатора Техаса Дэн Патрик призвал людей, которые находились в отпуске в прибрежных районах, уехать оттуда до прихода шторма.

"Это серьезный шторм, и вы должны отнестись к нему серьезно и быть готовыми", - сказал он на встрече с чиновниками в Остине.

Экономическая правда.