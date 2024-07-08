Цены на нефть упали из-за ослабления геополитического напряжения на Ближнем Востоке

Цены на нефть упали после четырехнедельного роста, поскольку перспектива соглашения о прекращении огня в Газе ослабила геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 12 центов, или на 0,1%, до 86,42 доллара за баррель. Нефть WTI снизилась на 28 центов, или на 0,3%? до 82,88 доллара за баррель.

Переговоры по американскому плану прекращения огня, направленного на прекращение девятимесячной войны в Газе, продолжаются при посредничестве Катара и Египта.

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"Если из переговоров о прекращении огня получится что-то конкретное, это на некоторое время снимет часть геополитических ставок с рынка", - сказал аналитик ИГ Тони Сикамор из Сиднея.

В то же время инвесторы оценивали потенциальные перебои в поставках энергоносителей в США из-за тропического шторма "Берилл".

Порты Корпус-Кристи, Хьюстона, Галвестона, Фрипорта и Техас-Сити были закрыты в воскресенье для подготовки к шторму, который может перерасти в ураган 2 категории после того, как достигнет побережья Техаса между Галвестоном и Корпус-Кристи.

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Закрытие портов может привести к временной остановке экспорта сырой нефти и сжиженного природного газа, поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также поставок моторного топлива с этих заводов.

"Хотя это ставит под угрозу добычу нефти и газа на шельфе, беспокойство, когда шторм достигнет суши, вызывает потенциальное влияние, которое он может иметь на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов, - отмечают аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном в своей записке.

Экономическая правда.