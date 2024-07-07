Центральный банк Тайваня в следующем году проведет открытое слушание по внедрению цифровой валюты
Центральный банк Тайваня заявил, что не имеет графика запуска цифровой валюты, предупредив, что процесс будет "огромным и сложным". Он проведет публичные слушания по этому вопросу в следующем году, чтобы распространить знания.
Об этом сообщает Reuters.
Тайвань работает над пилотным проектом государственной цифровой валюты, чтобы позволить людям использовать цифровой кошелек и осуществлять платежи без использования дебетовых или кредитных карт.
"Продвижение цифровой валюты центрального банка - это огромный и сложный проект, который нужно будет реализовывать в течение длительного времени", - добавили в Центробанке.
Сторонники цифровой валюты говорят, что она позволит использовать новые функции и станет альтернативой физической наличности. Но они также вызвали протесты в ряде стран из-за потенциальной возможности правительственной слежки.
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Напомним:
Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.
Экономическая правда