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Центральный банк Тайваня в следующем году проведет открытое слушание по внедрению цифровой валюты

Воскресенье, 7 июля 2024, 17:12 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Центральный банк Тайваня заявил, что не имеет графика запуска цифровой валюты, предупредив, что процесс будет "огромным и сложным". Он проведет публичные слушания по этому вопросу в следующем году, чтобы распространить знания.

Об этом сообщает Reuters.

Тайвань работает над пилотным проектом государственной цифровой валюты, чтобы позволить людям использовать цифровой кошелек и осуществлять платежи без использования дебетовых или кредитных карт.

"Продвижение цифровой валюты центрального банка - это огромный и сложный проект, который нужно будет реализовывать в течение длительного времени", - добавили в Центробанке.

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Сторонники цифровой валюты говорят, что она позволит использовать новые функции и станет альтернативой физической наличности. Но они также вызвали протесты в ряде стран из-за потенциальной возможности правительственной слежки.

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Напомним:

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Европейский центральный банк готовит проект цифровой версии евро, реагируя на давление со стороны развивающихся технологий, которые могут изменить способ использования денег в течение следующих десятилетий деятельности банка.

Экономическая правда

технології валюта
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