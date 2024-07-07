За неделю Нацбанк продал почти 632 миллион долларов на межбанке

За неделю с 1 по 5 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 631,66 млн долл, при этом, купил 750 тыс долл.

Об этом известно из статистики НБУ.

Согласно данным, с 1 по 5 июля Нацбанк продал 631,66 млрд долл, что на 39,3 млн долл меньше, чем на прошлой неделе. При этом, в течение недели Нацбанк купил 750 тыс долл, что на 260 тыс больше, чем на прошлой неделе.

Всего с начала года Нацбанк продал 14,9 млрд долл, тогда как купил 117,3 млн долл.

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Ранее сообщалось, что Правление Национального банка 25 января приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%. Как отмечают, это решение связано с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5%.

2 октября 2023 года Национальный банк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября 2023 года официальный курс доллара начал меняться - впервые с июля 2022-го.

Напомним:

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За неделю с 24 по 28 июня Национальный банк Украины продал на межбанке 670,9 млн долл, при этом, купил 490 тыс долл.

Экономическая правда