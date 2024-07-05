Зеленский подробнее рассказал о комплексном пакете решений по преодолению энергокризиса

В ближайшее время чиновники представят обществу изменения в законодательство и новые кредитные программы, которые помогут в преодолении дефицита электричества.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Сегодня состоялся Конгресс местных и региональных властей Украины, в котором приняли участие чиновники и представители различных органов центральной власти. В ближайшее время чиновники должны подробно представить обществу все предложения относительно того, как поддержать людей, общины, украинские компании в условиях жестких дефицитов электричества.

"Есть уже изменения в законодательство, которые подготовлены и будут проголосованы. Есть решение правительства. Есть новые кредитные программы - полностью беспроцентные кредиты для людей и дешевые и лояльные кредиты для бизнеса. Все это должно заработать как можно быстрее", - заявил Зеленский.

Реклама:

Украинская власть также активно ведет переговоры с европейскими партнерами с целью увеличения объемов импорта электроэнергии. Параллельно продолжаются работы по восстановлению энергетических объектов.

Ответственность за реализацию комплексного пакета решений по энергетике будет персональной для каждого чиновника. Кроме того, будут учтены дополнительные потребности общин.

Напомним:

Реклама:

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Кабинет министров в ближайшее время представит конкретику относительно программ, которые помогут украинцам во время дефицита электричества.

С 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений: в каждой области в один из дней в течение этих двух недель не будет ограничений.

Экономическая правда.