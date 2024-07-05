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В июне дивиденды госпредприятий обеспечили каждую 5 гривну доходов госбюджета

Пятница, 5 июля 2024, 19:55 - Артур Крыжный

По данным Государственной казначейской службы, за июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 138,0 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 37,1 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 29,1 млрд грн - дивидендов и часть чистой прибыли;
  • 19,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 32,4 млрд, возмещено - 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 17,3 млрд грн - акцизного налога;
  • 5,5 млрд грн - налога на прибыль предприятий;
  • 3,7 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой - 99,2%. В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Экономическая правда.

Минфин налоги бюджет
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