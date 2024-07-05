В "Дії" станет возможным в несколько кликов оформить разрешения и лицензии для бизнеса

Оформление лицензий и разрешений для бизнеса будет происходить в несколько кликов на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії",

"Правительство приняло постановление и дало старт системе "еДозвіл" для бизнеса. Скоро в Дії заработает первый этап проекта - пять услуг для получения лицензий и декларации в сфере охраны труда. Постепенно перечень будет расширяться", - говорится в сообщении.

Так предприниматели смогут онлайн:

Реклама:

подавать документы;

восстанавливать или аннулировать лицензии;

отслеживать прогресс в обработке документов;

оплачивать предоставление админуслуг;

подавать жалобы на действия органа лицензирования.

Функционал "еДозволу" будет также доступен в рамках комплексной услуги е-Предприниматель на портале "Дія".

"Вы подаете заявление и документы в систему, их автоматически будет проверять специальный алгоритм, система определит уровень риска и выберет тип процедуры регистрации документов", - пояснили в пресс-службе.

Если все хорошо, то документы автоматически зарегистрируются. Нет - заявление рассмотрит представитель госоргана и предоставит ответ о выдаче лицензии в течение 10 дней.

Реклама:

Экономическая правда.