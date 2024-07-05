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В "Дії" станет возможным в несколько кликов оформить разрешения и лицензии для бизнеса

Пятница, 5 июля 2024, 18:34 - Артур Крыжный

Оформление лицензий и разрешений для бизнеса будет происходить в несколько кликов на портале "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба "Дії",

"Правительство приняло постановление и дало старт системе "еДозвіл" для бизнеса. Скоро в Дії заработает первый этап проекта - пять услуг для получения лицензий и декларации в сфере охраны труда. Постепенно перечень будет расширяться", - говорится в сообщении.

Так предприниматели смогут онлайн:

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  • подавать документы;
  • восстанавливать или аннулировать лицензии;
  • отслеживать прогресс в обработке документов;
  • оплачивать предоставление админуслуг;
  • подавать жалобы на действия органа лицензирования.

Функционал "еДозволу" будет также доступен в рамках комплексной услуги е-Предприниматель на портале "Дія".

"Вы подаете заявление и документы в систему, их автоматически будет проверять специальный алгоритм, система определит уровень риска и выберет тип процедуры регистрации документов", - пояснили в пресс-службе.

Если все хорошо, то документы автоматически зарегистрируются. Нет - заявление рассмотрит представитель госоргана и предоставит ответ о выдаче лицензии в течение 10 дней.

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Экономическая правда.

Дія бизнес
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