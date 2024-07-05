В "Дії" станет возможным в несколько кликов оформить разрешения и лицензии для бизнеса
Оформление лицензий и разрешений для бизнеса будет происходить в несколько кликов на портале "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба "Дії",
"Правительство приняло постановление и дало старт системе "еДозвіл" для бизнеса. Скоро в Дії заработает первый этап проекта - пять услуг для получения лицензий и декларации в сфере охраны труда. Постепенно перечень будет расширяться", - говорится в сообщении.
Так предприниматели смогут онлайн:
- подавать документы;
- восстанавливать или аннулировать лицензии;
- отслеживать прогресс в обработке документов;
- оплачивать предоставление админуслуг;
- подавать жалобы на действия органа лицензирования.
Функционал "еДозволу" будет также доступен в рамках комплексной услуги е-Предприниматель на портале "Дія".
"Вы подаете заявление и документы в систему, их автоматически будет проверять специальный алгоритм, система определит уровень риска и выберет тип процедуры регистрации документов", - пояснили в пресс-службе.
Если все хорошо, то документы автоматически зарегистрируются. Нет - заявление рассмотрит представитель госоргана и предоставит ответ о выдаче лицензии в течение 10 дней.
Экономическая правда.