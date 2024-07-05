Только 62% проектов по укрытиям в украинских школах выполнено вовремя - Счетная палата

Из выделенных в 2023 году 1,5 млрд грн. на обустройство укрытий в украинских школах неэффективно использовано 210,4 млн грн, а с нарушением законодательства - 65,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В сообщении говорится, что на укрытие в образовательных учреждениях в 2023 году выделили полтора миллиарда гривен.

"За год почти все деньги распределили между проектами, однако лишь 62% этих проектов было выполнено вовремя. При этом количество мест в укрытиях увеличилось на 22,8 тысяч, тогда как планировалось обеспечить местами в укрытиях дополнительно 93 тыс человек", - рассказали в Счетной палате.

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В рамках реализованных проектов по обустройству укрытий распорядителями средств было:

использовано неэффективно -210,4 млн гривен;

с нарушением законодательства - 65,5 млн грн;

из них причинен ущерб - 1,3 млн грн;

нецелевое использование - 1,5 млн гривен.

"Аудит также выявил ряд нарушений и нецелевого использования средств. Выявлены и проблемы с обеспечением безопасности в самих укрытиях: некоторые заведения использовали опасные материалы, что могло привести к травмам в случае чрезвычайных ситуаций", - сообщила председателя Счетной палаты Ольга Песчанская.

Напомним:

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Бюро экономической безопасности на Киевщине сообщило о подозрении директору школы, который принял укрытие, которое не соответствовало нормам и заплатил за него из госбюджета более 3 млн.

Экономическая правда