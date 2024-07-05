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Только 62% проектов по укрытиям в украинских школах выполнено вовремя - Счетная палата

Пятница, 5 июля 2024, 16:50 - Виктор Волокита

Из выделенных в 2023 году 1,5 млрд грн. на обустройство укрытий в украинских школах неэффективно использовано 210,4 млн грн, а с нарушением законодательства - 65,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты. 

В сообщении говорится, что на укрытие в образовательных учреждениях в 2023 году выделили полтора миллиарда гривен. 

"За год почти все деньги распределили между проектами, однако лишь 62% этих проектов было выполнено вовремя. При этом количество мест в укрытиях увеличилось на 22,8 тысяч, тогда как планировалось обеспечить местами в укрытиях дополнительно 93 тыс человек", - рассказали в Счетной палате. 

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В рамках реализованных проектов по обустройству укрытий распорядителями средств было:

  • использовано неэффективно -210,4 млн гривен;
  • с нарушением законодательства - 65,5 млн грн;
  • из них причинен ущерб - 1,3 млн грн;
  • нецелевое использование - 1,5 млн гривен.

"Аудит также выявил ряд нарушений и нецелевого использования средств. Выявлены и проблемы с обеспечением безопасности в самих укрытиях: некоторые заведения использовали опасные материалы, что могло привести к травмам в случае чрезвычайных ситуаций", - сообщила председателя Счетной палаты Ольга Песчанская. 

Напомним:

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Бюро экономической безопасности на Киевщине сообщило о подозрении директору школы, который принял укрытие, которое не соответствовало нормам и заплатил за него из госбюджета более 3 млн.

Экономическая правда

Счетная палата образование аудит
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