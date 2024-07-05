Найем назвал манипуляцией критику Минфина относительно работы Агентства восстановления

Бывший глава Агентства восстановления Мустафа Найем опровергает обвинения Минфина в неэффективном использовании средств агентством, выделенных международными партнерами, а так же ряд других утверждений.

Свою позицию он озвучил в комментарии ЭП.

"Министерство финансов вышло в публичную плоскость с рядом странных комментариев. Один из них о том, что Агентство восстановления не использовало ни одной гривны из 7,8 млрд от партнеров. Поскольку это официальная позиция государственного органа, который манипулируя фактами и цифрами ставит под сомнение работу всей команды Агентства, считаю необходимым предоставить объяснения", - заявил он.

По словам Мустафы Найема, в последнее время Министерство финансов Украины публично утверждает, что:

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В 2024 году для Агентства восстановления предусмотрен ресурс от всех МФО на сумму 7,8 млрд гривен, однако по состоянию на 1 июня 2024 года из этой суммы Агентство восстановления не потратило ни одной гривны. Агентство восстановления не предоставило проект водопровода в Николаевской области. Средняя заработная плата за апрель в Агентстве восстановления составила 35,3 тысячи грн. Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

О средствах на ремонт дорог

"Прежде всего, речь идет не о 7,8 млрд, а о 7,6 млрд гривен, и мне немного странна ошибка Минфина в 200 млн грн в официальной коммуникации относительно средств международных финансовых учреждений. Эти средства были выделены в виде кредитов на ремонт автомобильной дороги M-09 от ЕБРР и трассы М-01 от ЕИБ", - отметил экс-чиновник.

По словам Найема, Агентство регулярно предоставляло статус по обоим этим проектам официальными письмами на Кабинет министров Украины и на Министерство финансов.

Так, по проекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги M-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская (на Люблин)" завершены все переговоры с банком по реструктуризации кредита. Сейчас продолжаются тендерные процедуры по правилам банка на избрание подрядной организации. Уже прошла преквалификация компаний, и завершаются торги между 6 крупных компаний.

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Победитель должен был быть избран уже в этом месяце и чем скорее будет назначен новый глава Агентства восстановления, тем быстрее удастся запустить тендерный комитет и завершить эту процедуру, отметил Найем.

По проекту "Европейские дороги Украины II" (улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г. Киеву) также завершены все переговоры с банком по реструктуризации кредита и увеличение доступности кредитных средств.

"Что важно ремонтные работы на всем участке М-01 продолжаются, соответствующие документы по изменению срока выборки кредита прорабатываются ЕИБ", - добавил Найем.

О неполученном проекте водопровода в Николаеве

"Правительство отказало в предоставлении средств на финансирование строительства участков Николаевского водопровода. На соответствующем совещании 27 марта 2024 года этот отказ лично озвучил министр финансов Сергей Марченко в присутствии премьер-министра Дениса Шмыгаля, председателя ВГА Николаевской области Виталия Кима и мэра города Николаев Александра Сенкевича", - заявил Найем.

По его словам, поручение по строительству водопровода в Николаевской области и поиску необходимых средств было подписано Премьер-министром 28 марта этого года. В частности, сразу после получения поручения команда Агентства восстановления вместе с Министерством восстановления начали соответствующие переговоры с Европейским инвестиционным банком.

В рамках переговоров была принята возможность пересмотреть программу муниципального развития ЕИБ для перенаправления средств на строительство водопровода, утверждает Найем.

"Что важно, эти переговоры состоялись при участии представителей Министерства финансов. Более того, Министерство финансов, согласно обращению Мининфраструктуры от 25.04.2024 №5421/24/14-24, письмом от 26.04.2024 №19030-15-10/13604 направило Европейскому инвестиционному банку предложения по реструктуризации совместного инвестиционного проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины", в частности, в части потенциального направления средств в рамках указанного проекта на обеспечение водоснабжения города Николаева", - отметил он.

На момент его увольнения уже готовились техническое задание на проведение процедуры закупок. Но через неделю после принятия постановления о строительстве водопровода Александр Кубраков был уволен, а новый министр, и профильные заместители, которые должны были продолжать переговоры и пересматривать программу, до сих пор не назначены.

Относительно зарплат в Агентстве

"С начала нового года львиной части работников была уменьшена заработная плата на 68%. Главный специалист Агентства в декабре получал около 30 тысяч грн, а в январе - уже около 14. В результате с начала года Агентство потеряло треть своей команды - люди просто ушли", - заявил Найем.

Об угрозе срыва работы Агентства из-за массовых увольнений команда сообщала письмами премьер-министра, СБУ, НАПК и Нацгосслужбу.

"Отдельно независимое исследование заработных плат всех центральных органов исполнительной власти было сделано представительством ЕС в Украине. Согласно ему, заработная плата в Агентстве восстановления была сокращена больше всего среди всех ЦОИВ", - отметил Найем.

О блокировании средств на восстановление

По словам экс-чиновника, Кабинет министров и Министерство финансов не согласовали проекты постановлений о выделении средств на проекты восстановления на общую сумму более 16,6 млрд грн.

"Прошел почти месяц. Сообщаю, что на данный момент ситуация не изменилась, - никаких решений не принято, строительство продолжает простаивать в самый разгар сезона, жители не получают услуг, а строительные компании банкротятся", - отметил Найем.

В частности, он сообщил, что Кабинетом министров и Минфином не принято решений относительно:

Постановления Кабинета министров Украины "Об отдельных вопросах использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки быстрого восстановления Украины", которое предусматривает 9,3 млрд грн от Европейской комиссии, из которых:

4,06 млрд грн - на защиту объектов энергетики;

3,3 млрд грн - на строительство водопровода;

1,96 млрд грн - на восстановление искусственных сооружений.

Отмечается, что Агентством восстановления письмом от 25.04.2024 №353дск в Мининфраструктуры был направлен доработанный проект акта для внесения на рассмотрение правительства, по результатам рассмотрения на правительственном комитете.

Мининфраструктуры 26.04.2024 направило проект акта в Кабинет министров Украины для дальнейшего внесения на заседание.

По состоянию на 28.06.2024 (проект на рассмотрении 63 дня) - проект акта находится в Кабинете Министров Украины.

4,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ - на защиту объектов энергетики - от БПЛА;

2,8 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ - на восстановление населенных пунктов.

Соответствующие проекты постановлений были направлены Агентством восстановления в Кабинет министров Украины в апреле и мае этого года, подытожил Найем.

Напомним:

Представительство ЕС в Украине выразило обеспокоенность относительно неиспользования Агентством восстановления 150 млн евро на ремонты, и это не первый случай "неэффективного менеджмента".

Агентство восстановления сразу получило транш на €150 миллионов от Еврокомиссии, но довело планы финансирования подрядчикам без официального правительственного одобрения.

Ранее источники ЭП сообщали, что Минфин и Кабмин из-за "бюрократических преград" якобы блокируют распределение €150 миллионов от ЕС на защиту энергообъектов, что дополнительно блокирует вторую часть гранта на восстановление портовой инфраструктуры.

Экономическая правда.