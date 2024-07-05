"Денежные мулы": украинцев предостерегают от мошенничества с кредитными картами
В социальных сетях появились заманчивые объявления, предлагающие сдать банковскую карту в аренду за "символическую" плату. За этими предложениями скрывается опасная мошенническая схема.
Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
"Также могут попадаться объявления с предложением легкой работы, где "работодатель" сразу просит номер карты для зачисления "зарплаты", или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица", - говорится в сообщении.
Речь идет о деятельности денежных мулов или "дропов" - это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.
Дропы перечисляют незаконно полученные средства через различные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.
Обычно, они перечисляют средства, которые были получены через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.
"Дропы" являются соучастниками преступлений и могут понести серьезную уголовную ответственность: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.
Как защитить себя:
- Не соглашайтесь на сомнительные предложения легкого заработка.
- Если вы поняли, что стали "дропом", немедленно обратитесь в киберполицию и банк.
Экономическая правда.