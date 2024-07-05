"Денежные мулы": украинцев предостерегают от мошенничества с кредитными картами

В социальных сетях появились заманчивые объявления, предлагающие сдать банковскую карту в аренду за "символическую" плату. За этими предложениями скрывается опасная мошенническая схема.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Также могут попадаться объявления с предложением легкой работы, где "работодатель" сразу просит номер карты для зачисления "зарплаты", или с предложением открыть банковский счет на свое имя для получения и перевода средств от имени другого лица", - говорится в сообщении.

Речь идет о деятельности денежных мулов или "дропов" - это лица, которые позволяют третьему лицу (мошеннику) за финансовое вознаграждение использовать свой банковский счет для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

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Дропы перечисляют незаконно полученные средства через различные банковские счета, используя свои платежные карты. Это делается для того, чтобы усложнить работу следствия. Такой процесс позволяет преступным группам работать в разных странах, оставаясь в тени.

Обычно, они перечисляют средства, которые были получены через торговлю наркотиками, людьми, терроризм, фишинг и другие тяжкие преступления.

"Дропы" являются соучастниками преступлений и могут понести серьезную уголовную ответственность: штрафы, конфискацию имущества и даже лишение свободы.

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Как защитить себя:

Не соглашайтесь на сомнительные предложения легкого заработка.

Если вы поняли, что стали "дропом", немедленно обратитесь в киберполицию и банк.

Экономическая правда.