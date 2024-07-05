Аудиторы рассказали о схеме приватизации служебных квартир НАУ

Государственная аудиторская служба Украины в результате ревизии разоблачила схему вывода из состава Национального авиационного университета служебного жилья с его последующей приватизацией.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

"Пренебрегая требованиями действующего законодательства и собственного Устава, руководство НАУ вывело из состава учебного заведения 32 квартиры в г. Киев (с оценочной стоимостью 26,4 млн грн), которые в дальнейшем приватизировались", - говорится в сообщении.

В частности, аудиторы утверждают, что неоднократно в этом процессе была применена схема, по которой человек зачислялся на работу в НАУ дворником (зафиксировано 10 подобных фактов), получал в первоочередном порядке служебное жилье, не имея документов, которые бы обосновывали такую потребность, и в дальнейшем - в течение одного-двух лет - приватизировал квартиру, после чего увольнялся.

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"Отдельные квартиры из этих 10 были проданы почти сразу после приватизации", - добавили в пресс-службе.

Аудиторы привели пример вывода служебного жилья с баланса университета.

В апреле 2021 года одна женщина была назначена на должность дворника. Уже на следующий день она получила справку-вывод о важности этих трудовых отношений для обеспечения нормальной деятельности университета.

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Через 75 дней после трудоустройства Жилищная комиссия НАУ приняла решение о предоставлении ей служебного помещения - двухкомнатной квартиры общей площадью 67,2 кв. м в доме на ул.

На основании решения Жилищной комиссии НАУ (от 28.06.2022), ходатайства ректора университета (от 29.06.2022), распоряжения Соломенской РГА в городе Киеве (от 22.07.2022) квартира выведена из состава служебных.

В дальнейшем женщина получила от Жилищной комиссии НАУ согласие на приватизацию жилья, которая и была приватизирована в октябре 2023 года.

"Стоит отметить, что на столичном рынке недвижимости квартиры такого метража на ул. Михаила Донца стоят в среднем 130 тыс. долларов США", - добавили в пресс-службе.

"Аудиторы не уполномочены выяснять мотивы, которыми руководствовались участники такой схемы. Это - работа следственных органов. Поэтому все материалы переданы правоохранителям", - отметила председатель Госаудитслужбы Украины Алла Басалаева.

Напомним:

Государственные аудиторы проверили деятельность ГСП "Северная Пуща", которое находится в сфере управления Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), и разоблачили ряд серьезных нарушений. В частности, установлено, что на площади 29,4 га ГСП "Северная Пуща" проводились сплошные "санитарные рубки" с нарушением законодательства - без применения процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Экономическая правда