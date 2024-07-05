Особы завладели 260 миллионами: суд обязал, в частности, задонатить на ВСУ

Высший антикоррупционный суд признал виновными шесть человек в завладении государственным имуществом на сумму более 259 млн грн: они обязаны возместить убытки государству и перечислить средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в сообщении ВАКС.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашения о признании виновности, заключенные между прокурором САП и шестью обвиняемыми по делу о завладении имуществом (средствами) государственного предприятия в особо крупном размере и легализации таких средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые в течение 6 месяцев с момента утверждения судом соглашений о признании виновности должны возместить убытки в сумме 259 200 000 грн в государственный бюджет.

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Кроме этого, двое из обвиняемых, которые являются организаторами преступления, должны были в течение одного месяца с момента вступления приговора в законную силу перечислить 1 650 000 грн каждый в поддержку ВСУ. Сообщается, что каждый из них по состоянию на дату вынесения приговора перечислил по 2 500 000 грн. Еще один обвиняемый внес дополнительные 200 000 грн.

Остальные обвиняемые обеспечили поступление в суд согласия залогодателей на перечисление всей суммы внесенного за них залога в размере 4 643 000 грн в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Кроме финансовых взысканий, организаторы преступления получили штрафы, а один из обвиняемых получил условный срок с испытанием.

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Кроме того, 507 земельных участков и один объект недвижимости, полученные в результате преступления, будут переданы государству для реализации, а средства от продажи направят на нужды ВСУ. Еще 202 земельных участка конфискованы государством.

Напомним:

Детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались назначить своих людей на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы для внедрения коррупционных схем подконтрольных им лиц.

Экономическая правда.