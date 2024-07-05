В Украине утвердили Национальную стратегию финансовой грамотности до 2030: что предусматривает

В Украине утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года, чтобы приобрести больше возможностей привлекать внешнее финансирование.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Необходимость принятия финансовых решений в условиях неопределенности и быстрых изменений, современные сложные финансовые продукты, стремительный прогресс цифровизации финансового рынка, рост случаев мошенничества обусловливают необходимость объединения усилий многих сторон и развития экосистемы финансовой грамотности в Украине.

Системная и слаженная работа будет способствовать усилению финансовой устойчивости украинцев, приобретению навыков эффективного управления личными, семейными финансами и финансами бизнеса при любых условиях", - отметил председатель Национального банка Андрей Пышный.

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"Если в предыдущие годы в фокусе внимания были дети и молодежь - украинцы с самым низким уровнем финансовой грамотности, то при реализации новой Стратегии финансовой грамотности дополнительный акцент будет делаться на работе с предпринимателями и взрослым населением, в частности с ветеранами, внутренне перемещенными лицами и людьми старшего возраста", - говорится в сообщении.

В НБУ рассказали, что реализация Стратегии будет осуществляться по пяти стратегическим целям.

Качественное базовое финансовое образование

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В рамках стратегии запланированы мероприятия по повышению финансовой грамотности дошкольников, школьников и студентов.

Ответственная финансовая жизнь

Это будет способствовать повышению финансовой грамотности взрослого населения. В Украине будут создаваться учебные ресурсы для развития финансовых компетентностей на разных этапах жизни, для эффективного управления личными финансами в кризисных условиях, для повышения осведомленности об экономике, финансовых продуктах, правах и обязанностях потребителей финансовых услуг.

Финансово осведомленные предприниматели

В Украине впервые вводится комплексный подход к повышению финансовой осведомленности предпринимателей.

Продвинутая цифровая финансовая грамотность

В рамках Стратегии запланирована разработка учебных материалов и проведение мероприятий, чтобы повысить осведомленность о цифровых финансовых услугах, платежной безопасности и защите от кибермошенничества.

Благоприятная экосистема для развития финансовой грамотности

В частности, речь идет о развитии экосистемы финансовой грамотности в Украине, налаживании сотрудничества как внутри страны, так и с представителями международных организаций и других стран.

Как говорится в сообщении, инициатором разработки этого документа является Национальный банк Украины. В то же время к межведомственной рабочей группе присоединились представители Минэкономики, МОН, Минцифры, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта".

Экономическая правда