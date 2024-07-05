"Укрнафта" начала бурить новую скважину на западе Украины
Пятница, 5 июля 2024, 14:03 -
ПАО "Укрнафта" начало бурение новой разведочной скважины на западе Украины глубиной 2754 м.
Об этом сообщает директор общества Сергей Корецкий в Facebook.
Компания выполняет работы по бурению новой скважины собственным станком - силами структурной единицы "Укрнафта Бурение"
"Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки", - отметил в сообщении Корецкий.
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Запланировано, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.
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