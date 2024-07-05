"Укрнафта" начала бурить новую скважину на западе Украины

ПАО "Укрнафта" начало бурение новой разведочной скважины на западе Украины глубиной 2754 м.

Об этом сообщает директор общества Сергей Корецкий в Facebook.

Компания выполняет работы по бурению новой скважины собственным станком - силами структурной единицы "Укрнафта Бурение"

"Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки", - отметил в сообщении Корецкий.

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Запланировано, что новая скважина раскроет продуктивные пласты менилитовых отложений.

Напомним:

"Укрнафта" начинает работы по возведению двух нефтяных скважин, которые совокупно будут давать более 100 тонн нефти в сутки.

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За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" увеличили добычу газа на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.