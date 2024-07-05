В Минагрополитики улучшили прогноз урожая на 5%

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Минагрополитики пересмотрело прогноз по будущему урожаю, увеличив его с 74 до 77 млн тонн, из которых 56 млн тонн будут зерновые и зернобобовые и 21 млн тонн - масличные культуры.

Об этом сказал и.о. министра Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

То есть это примерно плюс 5%.

Как пишет LIGA.net, это пока на 5-7% меньше, чем показатель прошлого года (82,8 млн тонн), отметил чиновник. Но по поздним культурам, таким как кукуруза, подсолнечник или соя, еще продолжается активная фаза вегетационного развития, и погодный фактор в июле-августе может существенно повлиять на конечные показатели.

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"По ранним культурам, таким как пшеница, ячмень и рапс, прогнозы достаточно оптимистичны, благодаря чему мы могли пересмотреть в сторону увеличения текущий прогноз производства зерновых и масличных культур с 74 до 77 млн тонн", - заявил Высоцкий.

По его словам, сбор урожая в этом году начался примерно на две недели раньше, чем обычно.

Классически основной сбор начинается с южных регионов и уже перешел в центральные и восточные, а озимый ячмень начали собирать практически во всех областях.

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Относительно основных культур, то пшеницы и ячменя собрано уже по 1,5 млн тонн. Также активно собирают горох и рапс.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в этом году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн, из них около 52,4 млн тонн зерновых и 21,7 млн тонн масличных. Это будет означать падение примерно на 10% по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

Экономическая правда