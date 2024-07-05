ЕС передал мобильные ЦПАУ для шести громад

Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине в партнерстве с Минцифры передали еще для шести общин специально оборудованные автомобили, которые оптимизируют процессы и улучшат предоставление административных услуг.

Об этом сообщает Минцифры.

Согласно сообщению, на этот раз мобильные ЦПАУ получили:

Вознесенск, Николаевская область

Первомайск, Николаевская область

поселок Баштанка, Николаевская область

Каменское, Днепропетровская область

Кривой Рог, Днепропетровская область

поселок Новоалександровка, Днепропетровская область

В Минцифры напомнили, что мобильный ЦПАУ - это автомобиль, оборудованный рабочим местом для администратора, интернетом, электричеством, кондиционированием и всем необходимым для качественного предоставления публичных услуг жителям общины. Это важное решение для тех населенных пунктов, которые имеют высокую нагрузку на ЦПАУ, недостаток персонала, а также в которых отсутствуют специализированные услуги.

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Напомним:

Мобильные ЦПАУ закуплены и оборудованы в рамках проекта "EU4Recovery - Расширение возможностей общин в Украине"), который внедряет Программа развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза.

Экономическая правда

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