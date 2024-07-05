Все разделы
Укр / Рус

ЕС передал мобильные ЦПАУ для шести громад

Пятница, 5 июля 2024, 12:14 - Виктор Волокита

Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине в партнерстве с Минцифры передали еще для шести общин специально оборудованные автомобили, которые оптимизируют процессы и улучшат предоставление административных услуг.

Об этом сообщает Минцифры. 

Согласно сообщению, на этот раз мобильные ЦПАУ получили:

  • Вознесенск, Николаевская область
  • Первомайск, Николаевская область
  • поселок Баштанка, Николаевская область
  • Каменское, Днепропетровская область
  • Кривой Рог, Днепропетровская область
  • поселок Новоалександровка, Днепропетровская область

В Минцифры напомнили, что мобильный ЦПАУ - это автомобиль, оборудованный рабочим местом для администратора, интернетом, электричеством, кондиционированием и всем необходимым для качественного предоставления публичных услуг жителям общины. Это важное решение для тех населенных пунктов, которые имеют высокую нагрузку на ЦПАУ, недостаток персонала, а также в которых отсутствуют специализированные услуги.

Реклама:

Напомним:

Мобильные ЦПАУ закуплены и оборудованы в рамках проекта "EU4Recovery - Расширение возможностей общин в Украине"), который внедряет Программа развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза.

Экономическая правда 

Реклама:
услуги ЕС Минцифра
Реклама:
Материалы по теме
В Украине появится возможность подавать онлайн-заявление на социальные услуги 13 июня 2024, 17:07
Минцифры запускает е-Предприниматель в "Дії": можно открыть бизнес в один клик 12 июня 2024, 14:28
Впервые за 5 лет: "Укрзализныця" увеличила стоимость постельного белья в пассажирских поездах 22 мая 2024, 14:46
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте