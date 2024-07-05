ЕС передал мобильные ЦПАУ для шести громад
Европейский Союз и Программа развития ООН в Украине в партнерстве с Минцифры передали еще для шести общин специально оборудованные автомобили, которые оптимизируют процессы и улучшат предоставление административных услуг.
Об этом сообщает Минцифры.
Согласно сообщению, на этот раз мобильные ЦПАУ получили:
- Вознесенск, Николаевская область
- Первомайск, Николаевская область
- поселок Баштанка, Николаевская область
- Каменское, Днепропетровская область
- Кривой Рог, Днепропетровская область
- поселок Новоалександровка, Днепропетровская область
В Минцифры напомнили, что мобильный ЦПАУ - это автомобиль, оборудованный рабочим местом для администратора, интернетом, электричеством, кондиционированием и всем необходимым для качественного предоставления публичных услуг жителям общины. Это важное решение для тех населенных пунктов, которые имеют высокую нагрузку на ЦПАУ, недостаток персонала, а также в которых отсутствуют специализированные услуги.
Напомним:
Мобильные ЦПАУ закуплены и оборудованы в рамках проекта "EU4Recovery - Расширение возможностей общин в Украине"), который внедряет Программа развития ООН (UNDP) в Украине при финансовой поддержке Европейского Союза.
Экономическая правда