Курс валют на 5 июля: доллар подешевел, евро - умереннее

По состоянию на 5 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 21 копейку, евро - на 6 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,54 грн, евро - 43,78 грн (на 4 июля доллар - 40,75 грн, евро - 43,84 грн).

На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,80 - 40,88 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,15 - 44,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,4 - 41,95 грн (курс на 4 июля - 40,56- 41,05 грн);

Евро - 43,65 - 44,25 грн (курс на 4 июля - 43,6 - 44,23 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,3 - 40,9 грн;

Укрсиббанк - 40,3 - 40,9 грн;

ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,8 грн.

Экономическая правда.