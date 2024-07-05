Курс валют на 5 июля: доллар подешевел, евро - умереннее
Пятница, 5 июля 2024, 11:15 -
По состоянию на 5 июля Национальный банк уменьшил курс гривны к доллару на 21 копейку, евро - на 6 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 40,54 грн, евро - 43,78 грн (на 4 июля доллар - 40,75 грн, евро - 43,84 грн).
На 10:50 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,80 - 40,88 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 44,15 - 44,30 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,4 - 41,95 грн (курс на 4 июля - 40,56- 41,05 грн);
- Евро - 43,65 - 44,25 грн (курс на 4 июля - 43,6 - 44,23 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
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- Приватбанк - 40,3 - 40,9 грн;
- Укрсиббанк - 40,3 - 40,9 грн;
- ПУМБ - 40,50 - 40,99 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,816 грн за доллар, monobank - 40,8 грн.
Экономическая правда.
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