5 июля с 11:00 до 15:00 в Украине уменьшат объемы отключений света: причина
Пятница, 5 июля 2024, 10:43
Сегодня, 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы суток - 3 очереди.
Об этом сообщает "Укрэнерго"
"Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина аварийно будет принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток", - говорится в сообщении.
Напомним:
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В пятницу 5 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
Экономическая правда
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