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5 июля с 11:00 до 15:00 в Украине уменьшат объемы отключений света: причина 

Пятница, 5 июля 2024, 10:43
 

Сегодня, 5 июля, облэнерго с 11:00 до 15:00 будут применять 2 очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы суток - 3 очереди. 

Об этом сообщает "Укрэнерго"

"Сегодня с 11:00 до 15:00 Украина аварийно будет принимать излишки электроэнергии из энергосистемы Польши. Это позволит уменьшить объем ограничений потребления в эти часы суток", - говорится в сообщении. 

Напомним: 

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В пятницу 5 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия
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