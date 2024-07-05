"Укргидроэнерго" за 111 миллионов заказало трансформатор для Кременчугской ГЭС

ЧАО "Укргидроэнерго" 27 июня заключило соглашение с ЧАО "Запорожтрансформатор" по трансформатору за 111,13 млн грн с НДС.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро".

До конца апреля 2025 года производитель должен поставить силовой трехфазный трансформатор 250 МВА 165/13,8кВ для филиала "Кременчугская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго". Детали неизвестны.

Мощность заказанного трансформатора составляет 250 МегаВольтАмпер (далее - МВА). Следовательно, его удельная стоимость составляет 445 тыс грн, или $11,0 тыс за один МВА мощности.

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В этом году КП "Киевтеплоэнерго" заказывало "Запорожтрансформатору" трансформатор типа ТДЦ-400000/110-У1 в полтора раза большей мощности 400 МВА по $7,0 тыс за МВА, а в прошлом году - типа АТДТН-195000/330/110-У1 чуть меньшей мощности 195 МВА по $14,7 тыс за МВА.

В 2022 году "Укргидроэнерго" заказывало у фирмы-посредника автотрансформатор ANAR3E (АТДЦТН) 400000/330/150 в полтора раза большей мощности 400 МВА по $15,9 тыс за МВА. По данным "Наших грошей", у мировых производителей такой цене тогда соответствовали вдвое менее мощные трансформаторы. То есть около 195 МВА.

"Укргидроэнерго" провело нынешнюю закупку без использования электронной системы. Это объяснили тем, что она касается восстановления объектов электроэнергетического комплекса, разрушенных или поврежденных в результате вооруженной агрессии России.

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В обосновании закупки сказано, что в результате ракетного обстрела, нанесенного страной-агрессором 23 ноября 2022 года, были повреждены сооружения и другое имущество "Кременчугской ГЭС", в частности блочный трансформатор Т3. Для восстановления разрушенного высоковольтного оборудования возникла необходимость в приобретении силового трехфазного трансформатора 250МВА 165/13,8кВ, обеспечивающего преобразование и передачу мощностей от трех гидрогенераторов на шины ВРУ 150 кВ, чем обеспечивается генерация и выработка электроэнергии гидроэлектростанции.

В отношении "Запорожтрансформатора" в 2019 году возбуждено дело о банкротстве. Завод принадлежал Константину Григоришину, который давно покинул Украину после того как по решению суда отдал часть бизнеса Вадиму Новинскому. В ноябре 2022 года предприятие как стратегически важное передали в управление Минобороны до завершения военного положения.

Напомним:

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 21 июня по результатам тендера заключил соглашение с ПАО "Укрнафта" на поставку дизельного топлива на 252,49 млн грн.