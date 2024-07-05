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В РФ после атаки дронов нарушена работа энергоподстанции

Пятница, 5 июля 2024, 09:00 - Виктор Волокита , Украинская правда

Губернаторы Краснодарского края и Ростовской области РФ заявили об атаке дронов, пожаре и пострадавших.

Источник: губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев

Детали: По словам Кондратьева, в Приморско-Ахтарске российская ПВО якобы сбила несколько беспилотников.

Он также заявил, что в результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Кроме этого, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

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Голубев отметил, что в небе над Ростовской областью силами ПВО якобы были сбиты 10 БпЛА.

Прямая речь Голубева: "По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе".

Украинская правда

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