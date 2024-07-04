Киев окажет финансово-кредитную поддержку производителям и покупателям генераторов 

Киев окажет финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в сфере производства генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры, а также аккумуляторов и другого электрического оборудования.

За такое решение проголосовал сегодня, 4 июля, на пленарном заседании Киевсовета 81 депутат, сообщает КГГА.

Как отметил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский, из-за постоянных вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры возникла значительная потеря объемов генерирующих мощностей, что привело к регулярным отключениям электроэнергии и длительным перебоям с энергоснабжением.

"Сейчас в Киеве малый и средний бизнес страдает от постоянных длительных отключений электроэнергии, что уменьшает количество и качество производства необходимых продуктов потребления.

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Это, в свою очередь, приводит к уменьшению поступлений в бюджет города. Поэтому возникла насущная необходимость в приобретении предпринимателями альтернативных источников энергии для поддержания бесперебойного режима работы. Поэтому город предоставит производителям и покупателям генераторов финансово-кредитную поддержку", - отметил Александр Бродский.

Отныне совладельцы домов, этажностью до шести этажей, смогут получить до 100 тыс. грн компенсации, домов от 7-16 этажей - до 200 тыс. грн компенсации, домов от 17 этажей и с крышными или встроенно-пристроенными котельными - до 300 тыс. грн компенсации.

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