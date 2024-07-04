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Ахметов покупает лицензию на каолиновое месторождение 

Четверг, 4 июля 2024, 15:12 - Виктор Волокита

Компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова выиграла аукцион Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает LIGA.net.

Государственная служба геологии и недр в четверг, 4 июля, провела аукцион по продаже пятилетнего специального разрешения на пользование недрами каолинового месторождения в Житомирской области. За участок Иванковецкий предложили 11 млн грн. 

Победителем торгов стала компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова, которая зарегистрирована в городе Дружковке (Донецкая область). 99% общества принадлежит кипрской Vesco Limited, 1% - ЧАО "Веско". 

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С 2013 года компания владеет лицензией на разработку Приазовского участка огнеупорной глины в Донецкой области.

Новое месторождение, на которое претендует компания, расположено в Бердичевском районе Житомирской области, на северной окраине села Большие Гадомцы. Площадь - почти 278 га.

Каолин - это белая глина, которая может использоваться при производстве бумаги, керамических материалов, косметики, резиновых материалов. 

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Напомним: 

По состоянию на апрель Ринат Ахметов занимал 438-е место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием 6,34 млрд долл. С начала года они увеличились на 499 миллионов долларов.

Экономическая правда 

Ахметов бизнес
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