Ахметов покупает лицензию на каолиновое месторождение 

Компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова выиграла аукцион Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает LIGA.net.

Государственная служба геологии и недр в четверг, 4 июля, провела аукцион по продаже пятилетнего специального разрешения на пользование недрами каолинового месторождения в Житомирской области. За участок Иванковецкий предложили 11 млн грн.

Победителем торгов стала компания "Юмджи Каолин" Рината Ахметова, которая зарегистрирована в городе Дружковке (Донецкая область). 99% общества принадлежит кипрской Vesco Limited, 1% - ЧАО "Веско".

Реклама:

С 2013 года компания владеет лицензией на разработку Приазовского участка огнеупорной глины в Донецкой области.

Новое месторождение, на которое претендует компания, расположено в Бердичевском районе Житомирской области, на северной окраине села Большие Гадомцы. Площадь - почти 278 га.

Каолин - это белая глина, которая может использоваться при производстве бумаги, керамических материалов, косметики, резиновых материалов.

Реклама:

Напомним:

По состоянию на апрель Ринат Ахметов занимал 438-е место в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием 6,34 млрд долл. С начала года они увеличились на 499 миллионов долларов.

Экономическая правда