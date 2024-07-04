Топ-менеджеры Фирташа инвестируют до $7 миллионов в запуск нового телеканала - СМИ

Inter Media Group Дмитрия Фирташа рассматривает новую возможность заработать деньги - создать коммерческий канал "Интер Украина", в который планируют инвестировать до 7 млн долларов.

Об этом заявил член наблюдательного совета Inter Media Group Сергей Созановский, пишет издание Forbes Ukraine.

"Для того, чтобы конкурировать с топовыми игроками, в новый канал нужно проинвестировать $5-7 млн", - говорит Сергей Созановский. Будут это собственные средства или привлеченные - еще решают.

Основным контентным наполнением "Интер Украина" будут сериалы и программы. Группа уже начала собственные съемки телевизионных сериалов. Какие именно программы и сериалы будут на новом канале, Созановский не назвал.

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Скорее всего, в начале новый канал будет транслировать архивные программы с "Интера", говорит медиаэксперт и заместитель директора провайдера цифрового телевидения Omega TV Андрей Соломаха. По его словам, стилистика и построение программной сетки "Интер Украина" будет создана для традиционной аудитории "Интера" - зрителей в возрасте 55+.

Свою аудиторию - зрителей в возрасте 50-60+ лет "Интер Украина" найдет, говорит директор по ТВ-инвестициям и баингу Razom Group Игорь Полосьмак.

В то же время Соломаха подчеркнул, что основная цель, с которой запускают новые телекнала - не дать забыть зрителям, что "Интер" существует, и вернуть свою аудиторию.

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Зарабатывать "Интер Украина" будет на рекламе, спонсорстве, продаже и дистрибуции контента, трансляции контента на FAST-каналах и реализации контента за рубежом, пишет Forbes.

Экономическая правда.