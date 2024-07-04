Злоупотребление на бронежилетах: к чиновнику "Укрэнерго" применена мера пресечения

ВАКС применил меру пресечения к должностному лицу Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которого уличили в растрате государственных средств.

Об этом сообщает прресслужба САП.

Согласно сообщению, по решению суда к лицу применена мера пресечения в виде залога в размере 5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Напомним, 26 июня 2024 года чиновнику "Укрэнерго" сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Реклама:

СБУ и НАБУ разоблачили главу Департамента "Укрэнерго", который разворовывал бюджетные средства на закупки бронежилетов, когда занимал должность.

По данным правоохранителей, для реализации сделки чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

Кроме этого, подрядчики никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

Реклама:

По данным следствия, у этой фирмы чиновник "Укрэнерго" приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения по вдвое завышенной сумме.

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Как написал редактор "Наших грошей" Юрий Николов, "Укрэнерго" обвиняют в том, что оно купило вдвое дороже рынка бронежилеты модульные тактические В2 4 класса.

"Вдвое более высокой ценой названа цена 16 500 грн с НДС, вот один из отчетов в системе "Прозорро" о тех закупках.

Напомню, шел первый месяц вторжения, тогда вся страна пыталась одеть-обуть бойцов хоть во что-то. К госкомпаниям обращались все кто мог. В "Укрэнерго" обратились и Нацгвардия, и ТЦК, и другие люди с просьбой: "У вас есть же деньги, купите". Конечно энергетики покупали и отдавали. Причем покупали по правилам - в марте собрали данные о возможности различных фирм поставить сотни бронежилетов за неделю, а не через год после заказа. И заключили с самыми дешевыми, кто мог поставить здесь и сейчас", - написал журналист.

По его информации, тогда Минобороны покупало бронежилеты вообще дороже 30 тысяч гривен. "А "Укрэнерно" пришили дело за 16 500. Вдвое дороже рынка. Ну выйди на базар в марте 2022 года и купи по 8 тысяч. Или сейчас, когда уже паника утихла, найди В2 4 класса защиты по 8 тысяч", - написал Николов.

Экономическая правда