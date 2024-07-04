Спрос на подержанные авто в Украине растет: что покупают больше всего

В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа

Об этом сообщает пресс-служба Укравтопром.

Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 49%.

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Далее следуют:

дизельные - 22%;

электромобили - 18%;

авто с ГБО - 6%;

гибриды - 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей, которые завозили в этом месяце вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 989 ед; RENAULT Megane - 691 ед; SKODA Octavia - 598 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 541 ед. VOLKSWAGEN Passat - 500 ед; NISSAN Rogue - 470 ед; AUDI Q5 - 442 ед; TESLA Model 3 - 419 ед; NISSAN Leaf - 410 ед; TESLA Model Y - 367 ед.

В сообщении отмечают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, в прошлом году этот показатель составлял 71%.

В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд.