Спрос на подержанные авто в Украине растет: что покупают больше всего
В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа
Об этом сообщает пресс-служба Укравтопром.
Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 49%.
Далее следуют:
- дизельные - 22%;
- электромобили - 18%;
- авто с ГБО - 6%;
- гибриды - 5%.
В ТОП - 10 самых популярных моделей, которые завозили в этом месяце вошли:
- VOLKSWAGEN Golf - 989 ед;
- RENAULT Megane - 691 ед;
- SKODA Octavia - 598 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 541 ед.
- VOLKSWAGEN Passat - 500 ед;
- NISSAN Rogue - 470 ед;
- AUDI Q5 - 442 ед;
- TESLA Model 3 - 419 ед;
- NISSAN Leaf - 410 ед;
- TESLA Model Y - 367 ед.
В сообщении отмечают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Напомним:
Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.
В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, в прошлом году этот показатель составлял 71%.
В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд.