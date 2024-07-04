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Спрос на подержанные авто в Украине растет: что покупают больше всего

Четверг, 4 июля 2024, 13:31 - Алексей Артемчук

В течение июня украинский автопарк пополнили 18,6 тыс подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа

Об этом сообщает пресс-служба Укравтопром.

Отмечается, что по сравнению с июнем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 7%. В то же время относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился почти на 4%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 49%.

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Далее следуют: 

  • дизельные - 22%;
  • электромобили - 18%; 
  • авто с ГБО - 6%; 
  • гибриды - 5%.

В ТОП - 10 самых популярных моделей, которые завозили в этом месяце вошли:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 989 ед;
  2. RENAULT Megane - 691 ед;
  3. SKODA Octavia - 598 ед;
  4. VOLKSWAGEN Tiguan - 541 ед.
  5. VOLKSWAGEN Passat - 500 ед;
  6. NISSAN Rogue - 470 ед;
  7. AUDI Q5 - 442 ед;
  8. TESLA Model 3 - 419 ед;
  9. NISSAN Leaf - 410 ед;
  10. TESLA Model Y - 367 ед.

В сообщении отмечают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс подержанных легковушек, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

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Напомним:

Решение о 38% тарифах принято после расследования ЕС. Этот шаг может сократить импорт электромобилей на четверть.

В июне 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковушек, в прошлом году этот показатель составлял 71%.

В июньском квартале поставки упали на 3,7%, и это первый случай, когда ведущий производитель электромобилей продемонстрирует два квартала падения подряд.

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