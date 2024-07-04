Закрытие ФОПов в Украине выросло на 54%, а компаний - на 15%

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За первое полугодие 2024 года в Украине закрыли почти 92 тысячи ФОПов, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом говорится в релизе YouControl.Market

"Также на 15% вырос показатель закрытия компаний - за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий", - говорится в сообщении.

Больше всего предпринимателей закрылось в мае и январе - более 16 тысяч каждый месяц. Традиционно, лидером по количеству закрытых ФЛП является Киев - более 12 тысяч. В Харькове прекратили деятельность 5,3 тысячи, 3,8 тысячи - в Одессе, 3,3 тысячи - в Днепре и 2,8 тысячи - во Львове.

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Среди общин лидерами с наибольшим количеством закрытых ФЛП стали: Криворожская (Днепропетровская область) - 1,4 тысячи, Кременчугская (Полтавская область) - 780 и Белоцерковская (Киевская область) - почти 600.

Мужчины закрыли на 4% больше ФЛП, чем женщины: более 44 тысяч (48%) ФЛП прекратили женщины, а 47,7 тысячи (52%) - мужчины.

Больше всего ФЛП закрыли в секторах розничной торговли - более 29 тысяч (прирост закрытия по сравнению с 2023 годом составил 44,8%), информационных технологий - почти 16 тысяч (65,9%) и других услуг - 9,7 тысячи (60,8%).

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В разрезе предприятий, больше всего закрыли в Киеве - более 200. Среди областей лидерами по закрытиям стали Днепропетровская - 187, Львовская - 127 и Запорожская - 96.

Среди общин больше всего компаний закрывали в Криворожской (Днепропетровская область) - 42, Каменской (Днепропетровская область) - 18 и Броварской (Киевская область) - 15.

Секторами лидерами по количеству закрытых предприятий стали оптовая торговля - 194 компании, операции с недвижимостью - 148 и строительство - 95.

В то же время за первое полугодие 2024 года в Украине зарегистрировали более 13 тысяч новых компаний и почти 148,5 тысяч ФЛП.

Экономическая правда.