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"ПриватБанк" продаст списанных кредитов на 4,8 миллиарда 

Четверг, 4 июля 2024, 11:38 - Алексей Артемчук

Безнадежные кредиты физических лиц на сумму 4,8 млрд будут проданы из портфеля "ПриватБанка"

Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

Государственный "ПриватБанк" решил до конца 2024 года продать права требования по портфелю карточных кредитов общей задолженностью на сумму 4,8 млрд грн. 

Это потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения. Они были признаны безнадежными и уже списаны путем формирования резервов. 

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Отмечается, что из портфеля для продажи исключили кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

В марте "ПриватБанк" продал через OpenMarket (госпредприятие "СЕТАМ") более 79 тыс. безнадежных кредитов на полмиллиарда гривен за 3% стоимости.

Напомним:

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Председатель правления ПриватБанка Герхард Бёш покидает пост.

ПриватБанк уже принимает заявки от корпоративных клиентов и малого и среднего бизнеса (МСБ) на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".

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