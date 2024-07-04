Курс валют на 4 июля: евро подорожал, доллар - умереннее

По состоянию на 4 июля Национальный банк увеличил курс гривны к доллару на 1 копейку, евро - на 15 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 40,75 грн, евро - 43,84 грн (на 3 июля доллар - 40,74 грн, евро - 43,69 грн).

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 40,84 - 40,95 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 44,06 - 44,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,6 - 41,05 грн (курс на 3 июля - 40,55- 41 грн);

Евро - 43,60 - 44,23 грн (курс на 3 июля - 43,55 - 44,15 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 40,4 - 41,0 грн;

Укрсиббанк - 40,45 - 41,05 грн;

ПУМБ - 40,70 - 41,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 40,984 грн за доллар, monobank - 40,95 грн.

Экономическая правда.