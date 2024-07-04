Цены на нефть упали из-за опасений снижения спроса

Цены на нефть упали, поскольку инвесторы стали осторожными из-за ожиданий снижения спроса, поскольку данные о занятости и деловой активности в США оказались слабее, чем прогнозировалось.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 48 центов, или на 0,55%, до 86,86 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 51 цент, или на 0,62%, до 83,36 доллара.

"Геополитика и погода остаются "бычьими" рисками, но фундаментальная сила физического рынка, похоже, смягчится", - отмечают аналитики Citi в записке для клиентов, добавляя, что физические рынки торгуют послелетними сентябрьскими поставками, когда спрос может смягчиться частично из-за рисков ураганов.

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Поставки американской нефти в Европу упали до двухлетнего минимума в июне, поскольку европейские покупатели покупали более дешевую региональную и западноафриканскую нефть, хотя некоторое оживление закупок в июле и августе все еще может произойти.

Подтверждением более низких ожиданий относительно спроса стали данные из США, которые показали, что на прошлой неделе выросло количество первичных заявок на пособие по безработице в США, а количество людей, зарегистрированных в списках безработных, еще больше выросло.

Кроме того, отчет ADP о занятости показал, что количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 150 000 в июне, что ниже консенсус-прогноза, который предсказывал рост на 160 000, после того, как в мае этот показатель увеличился на 157 000.

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Еще одним признаком потери импульса в экономике является то, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM, который измеряет активность в секторе услуг США, упал до четырехлетнего минимума 48,8 в июне, что значительно ниже консенсус-прогноза 52,5, на фоне резкого сокращения заказов.

Однако, по мнению аналитиков, слабые экономические данные могут добавить аргументов в пользу того, чтобы Федеральный резерв начал снижать ставки, что будет благоприятным для нефтяных рынков, поскольку снижение ставок может стимулировать спрос.

Экономическая правда.