Минэкономики показало, в каких отраслях больше всего забронированных работников

Более 17 тысяч военнообязанных мужчин сейчас имеют отсрочку от призыва на военную службу в связи с бронированием.

Об этом говорится в ответе Министерства экономики Украины на запрос hromadske.

По состоянию на 31 июля, согласно приказам Минэкономики, примерно 615 тысяч человек имеют действующую отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Всего ведомством принято 33 782 приказа о бронировании военнообязанных, из них 17 632 до сих пор действующие.

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Распределение количества "забронированных" мужчин, работающих в отраслях экономики, госорганах или органах местного самоуправления, ориентировочно следующее:

энергетическая отрасль - 29%;

промышленность, производство - 15%;

транспорт - 14%;

агропромышленный комплекс - 12%;

медицина - 6%;

оборонно-промышленный комплекс - 5%;

органы государственной власти, другие государственные органы - 4%;

ИТ-специалисты, отрасль электронных коммуникаций - 2%;

финансовая, банковская сфера - 2%;

сфера торговли - 2%;

местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления - 2%;

Экономическая правда.