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Киев, Харьков и Одесса: Бельгия инвестирует 9 млн евро в восстановление энергетики

Среда, 31 июля 2024, 16:17 - Виктор Волокита

Правительство Бельгии и Программа развития ООН (ПРООН) подписали финансовое соглашение на 9 миллионов евро, которое будет направлено на зеленое восстановление энергетики Украины.

Об этом идет речь в сообщении ПРООН в Украине.

"Эта инвестиция со стороны Бельгии является решающим шагом на пути восстановления энергетического сектора Украины и укрепления его устойчивости.

Вместе мы стремимся обеспечить доступ украинцев к надежным источникам энергии, что является необходимым условием выхода из кризиса и построения устойчивого будущего", - отметил Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

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Как говорится в сообщении, предложенные мероприятия будут сосредоточены на таких городах, как Киев, Харьков и Одесса, где потребность в эффективных энергетических решениях наиболее актуальна.

Напомним:

Бельгия ранее предоставила 1 миллион евро на меры по разминированию в Украине.

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Экономическая правда.

Бельгия энергетика война
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