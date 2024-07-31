Киев, Харьков и Одесса: Бельгия инвестирует 9 млн евро в восстановление энергетики

Правительство Бельгии и Программа развития ООН (ПРООН) подписали финансовое соглашение на 9 миллионов евро, которое будет направлено на зеленое восстановление энергетики Украины.

Об этом идет речь в сообщении ПРООН в Украине.

"Эта инвестиция со стороны Бельгии является решающим шагом на пути восстановления энергетического сектора Украины и укрепления его устойчивости.

Вместе мы стремимся обеспечить доступ украинцев к надежным источникам энергии, что является необходимым условием выхода из кризиса и построения устойчивого будущего", - отметил Постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Реклама:

Как говорится в сообщении, предложенные мероприятия будут сосредоточены на таких городах, как Киев, Харьков и Одесса, где потребность в эффективных энергетических решениях наиболее актуальна.

Напомним:

Бельгия ранее предоставила 1 миллион евро на меры по разминированию в Украине.

Реклама:

Экономическая правда.